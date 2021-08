Nederland wint ploegentijdrit in Tour de l'Avenir, vijfde plaats voor België

Deze middag stond in de Tour de l'Avenir, ook wel bekend als de Ronde van de Toekomst, de tweede rit op het programma. Het ging om een ploegentijdrit en de overwinning was daarin voor Nederland.

Vandaag stond in de Tour de l'Avenir een ploegentijdrit van 27 kilometer op het programma. De tijdrit werd per land afgewerkt en daarin was Nederland de sterkste. Het land haalde het met 23 seconden voorsprong op Spanje en 24 seconden op Noorwegen.

Ook ons land kwam in actie in de ploegentijdrit, maar onze landgenoten moesten tevreden zijn met de vijfde plaats. Ze eindigden op 39 seconden van Nederland. De leidersplaats in het algemeen klassement is voorlopig voor de Nederlander Mick van Dijke.