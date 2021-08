Intermarché-Wanty-Gobert triomfeert in de Vuelta boven op de Picon Blanco, Carapaz grootste verliezer

Pittige boel in de Vuelta: op dag 3 al een bergrit naar de Picon Blanco. Bij Intermarché-Wanty-Gobert maakten ze hun dromen waar. Rein Taaramäe reed een sterke koers, schudde zijn medevluchters af en soleerde naar winst. Dit jaar al de tweede ritzege in een grote ronde voor Intermarché.

Amezqueta, Bayer, Jetse Bol, Calmejane, Dombrowski, Elissonde, Jesus Soto en Taaramäe: dat waren de acht die in de ontsnapping van de dag zaten. Voor de vluchters speelden er allerlei belangen. Stiekem hoopte ze uiteraard op de ritzege, maar Bayer pakte op de Alto de Bocos voor de zekerheid al maar de punten mee. Dat maakte van hem de virtuele bergkoning.

Het zwaarste moest er dan natuurlijk wel nog aankomen: de slotbeklimmingen, de Picon Blanco. Ondertussen begon de voorsprong van de koplopers te dalen en was het de vraag of de betere vluchters in de steile slotkilometers stand konden houden. In de groep der favorieten maakte Bahrein indruk. Carapaz kreeg het al lastig, maar vertikte het te lossen.

Voorin zorgde de uitdunning ervoor dat Dombrowski, Taaramäe en Elissonde met zijn drieën de slotkilometers aanvatten. Het was toch niet zo dat de minuten eraf vlogen, die drie mochten dus dromen. Taaramäe voerde de forcing met iets minder dan drie kilometer te gaan: Dombrowski en Elissonde moesten passen.

Na al een ritzege in de Giro had Intermarché-Wanty-Gobert zo ook uitzicht op succes in de Vuelta. Taaramäe hoefde niet meer achterom te kijken en rondde zijn inspanning mooi af: nu al raak voor Intermarché-Wanty-Gobert. Op het einde was het nog 'good old' Alejandro Valverde die de groep der favorieten mende. Dat was er voor Carapaz toch te veel aan, hij was de enige klassementsman die tijd verloor.