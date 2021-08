Niet alleen eindwinst in algemeen klassement voor Deceuninck-Quick-Step in de Ronde van Polen: Belgische wielerformatie haalt ook andere prijs binnen

Deceuninck-Quick-Step kan terugblikken op een uitstekende Ronde van Polen. Ze wonnen namelijk niet alleen het algemeen klassement met Joao Almeida, maar de Belgische wielerformatie is ook verkozen tot de beste ploeg in de Poolse rittenwedstrijd.

