Ondanks zware slotklim was het toch ook genieten voor Jasper Philipsen: "Geweldig om in de groene trui te rijden"

Door de tweede rit in de Vuelta te winnen, mocht Jasper Philipsen ook de groene trui aantrekken voor de start van de derde rit. Het is voor het eerst dat Philipsen de leider is in het puntenklassement in een grote ronde en daar kan hij best wel van genieten.

Philipsen heeft evenveel punten als Jakobsen en Aranburu: 50 eenheden. Zijn overwinning geeft dan wel de doorslag: de puntentrui behoort voorlopig hem dus toe. "Het was geweldig om in de groene trui te rijden", reageert Philipsen bij de Vuelta-organisatie na de derde rit. "Ook al ga je jezelf niet bekijken, dus kan je het zelf niet zien." ENERGIE SPAREN De etappe naar de Picon Blanco was wel niet min. "Het was een lange dag op de fiets. Op het einde was het vrij zwaar. We hadden geluk dat we het rustig aan konden doen en dat we binnen tijd konden aankomen, terwijl we ook energie konden sparen." Philipsen kijkt al vooruit en beschouwt de vierde etappe van de Vuelta als een nieuwe kans voor hem om voor winst te gaan. "Hopelijk is het morgen een sprint."