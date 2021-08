Primož Roglič vindt dat uitslag van eerste bergrit nog niet veel zegt: "Dat we de trui kwijt zijn, is juist goed voor ons"

In een eerste bergrit is het steeds uitkijken naar wat de grote kanonnen doen. Primož Roglič is dan in de Vuelta met stip de eerste naam waar het naar zoeken is in de daguitslag. Roglič finishte als zevende in de groep der favorieten.

Aan de aankomst maakte Roglič zelf gewag van een goede dag. "Het ging prima onderweg en ik ben tevreden", stelt de Sloveen van Jumbo-Visma. "Er stond erg veel wind op de beklimming, wat het zelfs een beetje koud maakte." GEEN HITTE MEER Het was dus toch wel even aanpassen aan de omstandigheden. "Zeker na de hitte van de laatste dagen was dat even wennen." Roglič is wel de rode leiderstrui kwijt aan ritwinnaar Taaramäe. "Dat we de trui nu kwijt zijn, is juist wel goed voor ons." Zo hoeft Jumbo-Visma de volgende dagen niet te veel verantwoordelijkheid te nemen. Kunnen er voorts nog conclusies getrokken worden? "Het was een steile en zware klim, maar de uitslag zegt nog niet heel veel. Er komen nog veel zware etappes aan."