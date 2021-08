Jumbo-Visma trekt zoon van Peter van Petegem aan

Jumbo-Visma Development Team heeft zich voor de komende twee jaar versterkt met Axandre Van Petegem.

Axandre is de 19-jarige zoon van Peter Van Petegem. Van Petegem was tot nu aan de slag bij Home Solutions-Soenens Cycling Team. Vandaag rijdt hij de Egmont Cycling Race als eerste koers voor zijn nieuwe team.

"Ik heb het team dit jaar leren kennen tijdens enkele stages in de Ardennen en in Slovenië. Mijn eerste indrukken waren meteen goed. Ik kom supergoed overeen met de renners en de begeleiding is top. Dus ben ik blij met dit contract. Ik hoop me er de komende jaren verder te ontwikkelen", klinkt het.

Van Petegem kon dit seizoen nog geen koers winnen. Hij werd vijfde in het Kampioenschap van Oost-Vlaanderen.