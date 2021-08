Nederlander viert feest in Tour de l'Avenir, twee Belgen mochten mee op het podium

In de Tour de l'Avenir, of de Ronde van de Toekomst, stond maandag de derde etappe op het programma. Daarin was de Nederlander Marijn van den Berg de sterkste. Hij haalde het voor onze landgenoten Arnaud de Lie en Stan Van Tricht.

Pech voor ons land in de derde etappe van de Ronde van de Toekomst, want Henri Vandenabeele, de kopman van de Belgische ploeg, kwam ten val en moest even later opgeven (lees HIER meer over de opgave van Vandenabeele).

Toch leverden onze Belgen nog een goede prestatie, want Arnaud de Lie en Stan Van Tricht eindigden op de tweede en derde plaats in de derde rit. De overwinning was echter voor de Nederlander Marijn van den Berg. In het algemeen klassement worden de eerste drie plaatsen ook ingepalmd door Nederlanders, want Mick van Dijke is leider voor Marijn van den Berg en Casper van Uden.