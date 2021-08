OFFICIEEL: nationale kampioen van Frankrijk verlengt zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step

Bij Deceuninck-Quick-Step zijn ze zeer tevreden over Rémi Cavagna. De Fransman maakt al jaren een sterke indruk en won naast het Frans kampioenschap ook al onder meer een rit in de Vuelta (2019) en Dwars door West-Vlaanderen (2018).

Deceuninck-Quick-Step heeft dan ook besloten om het contract van de 26-jarige Rémi Cavagna te verlengen. Zo blijft de Franse kampioen al zeker tot 2023 aan boord van de Belgische wielerploeg.

Mind the gap!



"The TGV of Clermont-Ferrand" will be in the Wolfpack station for two more years

