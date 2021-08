🎥 Alejandro Valverde is ondanks sleutelbeenbreuk aan het ergste ontsnapt

Alejandro Valverde is al geopereerd aan zijn sleutelbeen na zijn valpartij in de Vuelta. Het was schrikken toen hij ineens uit de bocht ging. Met een sleutelbeenbreuk is de schade aanzienlijk, maar het had nog veel erger kunnen zijn.

Op sociale media is een filmpje opgedoken van wielertoeristen die de plaats van de valpartij bezoeken. Ze zien hoe een bult in het wegdek de val van Valverde veroorzaakte, maar vooral hoe veel erger de opgelopen averij had kunnen zijn. Valverde kon vrij snel naar zijn snel weer naar boven klauteren. Nochtans is de afgrond op de plaats van de val behoorlijk diep en staan er ook tal van rotsen. Als Valverde veel dieper gevallen was, had hij zeker één van die rotsen geraakt en hadden nog meer delen van zijn lichaam breuken geriskeerd. 2/2 la reconstrucción de los hechos de la caída de #Valverde. @alejanvalverde pic.twitter.com/pE1lP7J03s — Alejandro Santamaria (@trientrenos) August 21, 2021