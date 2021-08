Thibau Nys grijpt net naast de Belgische titel op de weg bij U23 maar pakt wel medaille, Verheyen Belgisch kampioen

Thibau Nys presteerde recent al uitstekend op de weg en deed ook een gooi naar de Belgische titel bij de U23. Nys was er in Bertem dicht bij. Hij moest finaal vrede nemen met zilver. De titel en de bijhorende gouden medaille waren voor Maarten Verheyen.

In Bertem ging zondag het BK voor de mannen Elite 2 en de U23 door. Bij de Elite 2 won Tom Timmermans, voor Kobe Vanoverschelde en Wesley Van Dyck. Nadien was het uitkijken naar de aankomst van de U23 en waren velen benieuwd wat er voor Thibau Nys mogelijk was.

Nys had zich onlangs in verschillende wegwedstrijden immers getoond in massasprints en op het parcours in Bertem behoorde een sprint ook tot de mogelijkheden. Al was het geen garantie. In de laatste kilometers had Maarten Verheyen toch voldoende in huis om het verschil te maken. Na zijn aanval bleef hij de eerste achtervolgers nipt voor.

Fortune favours the bold. Due to an attack in the last kilometer of the race @VerheyenMaarten is the new Belgian champion U23. A disappointed @thibau_nys4 had to settle for🥈while @lennertvaneetvelt took the 🥉medal #bkbertem #belgiancycling 📷 Marc Van Hecke pic.twitter.com/v5pNud3M4i — Belgian Cycling (@BELCycling) August 22, 2021

Thibau Nys spurtte vlak achter Verheyen naar de zilveren medaille. Het brons was voor Lennert Van Eetvelt van de U23-ploeg van Lotto Soudal.