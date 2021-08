Jasper Philipsen wil absoluut naar WK: "Al contact gehad met de bondscoach"

Twee zeges heeft Jasper Philipsen al gepakt in de Vuelta. En daar moet het volgens hem niet bij blijven.

Twee ritzeges in negen dagen tijd in de Ronde van Spanje, dat smaakt zeker naar meer voor Jasper Philipsen. "Ik ga de komende dagen niet op mijn lui gat zitten. Maar het wordt niet evident. Er komen niet veel kansen meer voor sprinters. Nog twee ritten, denk ik. Misschien drie", zegt hij bij HLN.

Al kijkt Philipsen ook al een beetje verder. "Op dit moment voel ik me nog goed, maar als zou blijken dat ik vermoeid geraak, zullen ze ingrijpen. Ik mag me hier niet dood rijden. Met het oog op de toekomst."

Die toekomst is Parijs-Roubaix, maar ook het WK in eigen land. “Ik zou er heel graag bij zijn. Ik heb via WhatsApp al contact gehad met de bondscoach, maar het is nog niet concreet. Als ik mag meedoen, is het aan de bondscoach om mijn rol in te vullen.”