Alison Jackson verrast het peloton in Simac Ladies Tour, Marianne Vos moet tevreden zijn met vierde plaats

Vandaag is de tweede etappe in de Simac Ladies Tour afgewerkt. Normaal moest de rit op een massasprint eindigen, maar twee vluchters konden het peloton net voor blijven. Alison Jackson haalde het daarbij net van Maëlle Grossetête.

Twee vluchters reden weg uit het peloton en deze rensters konden het uiteindelijk ook tot de finish volhouden. Alison Jackson en Maëlle Grossetête moesten dus onder elkaar uitvechten wie zou winnen en uiteindelijk ging de zege naar Jackson.

Het peloton kwam vier seconden later binnen en de derde plaats was zo uiteindelijk voor de Nederlandse Lorena Wiebes. Marianne Vos werd vierde, maar blijft wel aan de leiding in het algemeen klassement.