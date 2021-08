Julian Alaphilippe is klaar voor de Druivenkoers: "Veel motivatie voor het einde van het seizoen"

Donderdag staat in Overijse de Druivenkoers op het programma. Onder meer Julian Alaphilippe, de huidige wereldkampioen, is van de partij. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step heeft er veel zin in.

Julian Alaphilippe kan voorlopig al terugblikken op een uitstekend seizoen in de regenboogtrui. Zo won hij onder meer de Waalse pijl en ook de eerste etappe van de Tour de France kon de Fransman binnenhalen. Morgen verschijnt Alaphilippe aan de start van de Druivenkoers en daar zal de wereldkampioen ook jagen op de overwinning. "Veel motivatie voor het einde van het seizoen na een goed blok waarin gewerkt is", aldus Alaphilippe op Twitter. Direction la Belgique šŸ‡§šŸ‡Ŗ pour la reprise à @Druivenkoers.



Beaucoup de motivation pour cette fin de saison après un bon bloc de travail. pic.twitter.com/VEXWV3nHWf — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) August 25, 2021