Opnieuw een zeer lastige etappe in de Vuelta met zeer zware finish: stroken tot 28(!)%

In de Vuelta is het peloton toe aan de 11de etappe. De renners rijden van Antequera naar Valdepenas de Jaen over een parcours van bijna 134 kilometer. Daarbij krijgen ze een zeer lastige finale voorgeschoteld.

Zo staat er in het slot nog een beklimming van tweede categorie op het programma, maar vooral de laatste meters zullen voor heel wat angst bij de renners zorgen. Zo is de aan de aankomstplaats wel zeer steil. De renners krijgen namelijk stroken van 20% te verwerken met als uischieters stroken tot maar liefst 28%. Het is dus een ideale aankomst voor de echte punchers in het peloton. Wie trekt aan het langste eind? We weten het deze namiddag.