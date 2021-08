Elia Viviani klopt Timothy Dupont en heeft nu wel tweede ritzege beet

Het ging tussen Elia Viviani en Timothy Dupont om de ritzege in etappe 3a in de Tour Poitou-Charentes. Die werd donderdagochtend reeds gereden. Voor de derde keer op rij in deze rittenkoers werd het een massasprint. Voor de tweede keer won Viviani.

Na een etappe van 109,6 kilometer lag de aankomst in Loudun, waar er dus gesprint zou worden voor de ritzege. Alle ogen waren gericht op leider Viviani, die aan de Tour Poitou-Charentes begonnen was met een eerste en een tweede plaats. Nu zou het opnieuw een eerste plaats worden. EMIEL VERMEULEN TIENDE Dupont kon vol zijn sprint rijden en geraakte het dichtst in de buurt van Viviani, maar de Italiaan was wel degelijk de snelste. Met Consonni op plek drie eindigden er twee Italianen in de top drie. De Belg Emiel Vermeulen spurtte naar een tiende plaats. In de namiddag zal er nog een individuele tijdrit van 23,5 kilometer gereden worden, met opnieuw aankomst in Loudun. In deze tijdrit zal het klassement behoorlijk door mekaar geschud worden.