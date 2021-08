Remco Evenepoel rondt solo na neutralisatie dan toch af en solliciteert met winst in Druivenkoers naar WK-plek

Met één van zijn gekende solo's heeft Remco Evenepoel de Druivenkoers naar zijn hand gezet. Ook een neutralisatie van de koers kon hem niet tegenhouden. Door een brandende wagen moest de koers even worden stilgelegd. Na het hervatten van de wedstrijd bleef Evenepoel voorop.

Een sterk deelnemersveld aan de start van de Druivenkoers dit jaar, want de eendagskoers want de deelnemers gingen zich op het WK-parcours begeven. Ook ene Remco Evenepoel prijkte op de startlijst. Diens favoriete koerswijze is gekend: van ver aanvallen. Dat deed hij ook op een uitloper van de Smeysberg. Het was dan wel nog zestig kilometer tot aan de aankomst.

BRANDENDE WAGEN

De voorsprong van Evenepoel schommelde rond de minuut, tot Alpecin-Fenix en Lotto Soudal jacht begonnen te maken. Onder hun impuls werd de bonus van de koploper gehalveerd. Plots werd Evenepoel dan aan de Lanestraat tot stilstand gebracht. Reden hiervoor: een brandende wagen langs de kant van het parcours. De koers werd geneutraliseerd.

Na het hervatten van de wedstrijd ging Evenepoel verder met zijn solo. Hij had het goede ritme weer te pakken, want zijn voorsprong groeide weer lichtjes en schommelde in de finale tussen driekwart minuut en een volledige minuut. In de laatste zes kilometer reed Aimé De Gendt nog weg uit de achtervolgende groep. Honoré glipte met hem mee.

1 EN 2 VOOR DECEUNINCK-QUICK.STEP

Zo hadden ze bij Deceuninck-Quick.Step hun schaapjes op het droge. Evenepoel bleef voorop en haalde de overwinning binnen. Ook op het WK moet hij wel wat kunnen uitrichten. Honoré maakte het feestje bij Deceuninck-Quick.Step compleet met een tweede plaats, De Gendt kon als derde mee op het podium.