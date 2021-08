Diederick Schelfhout geraakt in tijdrit niet verder dan ereplaats en moet op de weg mikken om nog medaille te halen

Diederick Schelfhout heeft België op de piste niet aan een medaille kunnen helpen. Het zal op de weg moeten gebeuren voor hem. Nochtans had Schelfhout goede hoop na zijn vijfde plaats in de achtervolging om op zijn beste nummer nog beter te doen. Dat lukte niet.

Dat onderdeel dat hem in principe het beste ligt, is de 1000 meter tijdrit. Nadat hij een snelle start moest bekopen in de individuele achtervolging, pakte Schelfhout het deze keer rustiger aan. Het bleek echter geen evidentie om nog veel plaatsen goed te maken.

ZEVENDE PLAATS

Schelfhout kon op het einde nog wel voluit gaan, maar geraakte uiteindelijk niet verder dan een zevende plaats. Geen vierde medaille voorlopig voor België dus op de Paralympische Spelen. Het was voor Schelfhout wel niet zijn laatste kans op eremetaal.

Schelfhout komt niet enkel in het baanwielrennen in actie, maar ook op de weg. Hopen maar dat de tijdrit daar of de wegrit wel een medaille oplevert.