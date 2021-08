Sénéchal dolblij na zege in Ronde van Spanje: "Ik heb een ongelooflijke ploeg"

Wat een vreemde finale in de Ronde van Spanje. Deceuninck-Quick.Step ramde de boel uiteen in de laatste kilometers en stopte niet toen ook sprinter Jakobsen moest lossen. UIteindelijk maakten ze het af met Florian Sénéchal.

Wat er exact gebeurd was met Jakobsen, had ook Sénéchal niet goed gehoord via de radio. "We reden vol voor hem maar plots riep hij dat we voor mij moesten gaan. Ik denk dat hij een lekke band had", reageerde hij onzeker in het flashinterview achteraf.

"Bert van Lerberghe deed het dan uitstekend als lead-out. Ik heb eigenlijk zo'n ongelooflijke ploeg, ik wil hen duizendmaal bedanken voor vandaag. Ik besef nog niet goed wat ik gedaan heb, mijn eerste overwinning in een grote ronde", klonk het vol ongeloof bij Florian Sénéchal.

De groene trui van Jakobsen kwam echter niet in het gedrang. Eerste belager Magnus Cort pakte geen punten terwijl Jakobsen nog als eerste doorkwam bij de tussensprint. Sénéchal is al de 18e renner van Deceuninck-Quick.Step die een koers wint dit jaar.