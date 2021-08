Florian Sénéchal blikt terug op overwinning in de Vuelta: "Wat een dag"

Florian Sénéchal heeft vrijdag een mooie overwinning geboekt in de Ronde van Spanje. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step haalde het in de sprint van de dertiende etappe voor Trentin en Dainese.

Het werd een mooie dag voor Florian Sénéchal. De Franse renner won vrijdag rit 13 in de Ronde van Spanje en zo heeft Sénéchal zijn eerste overwinning in een grote ronde beet. Op Twitter laat hij dan ook weten dat hij zeer gelukkig is.

Daarnaast laat hij ook weten dat hij het niet zonder zijn ploeg, Deceuninck-Quick-Step, had kunnen doen. "Wat een dag. Ik wil mijn team bedanken voor deze kans", liet de Fransman weten op Twitter.