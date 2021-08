INEOS Grenadiers verliest naast Richard Carapaz nog een belangrijke pion voor in de bergen

Het werd een weekend om snel te vergeten voor voor INEOS Grenadiers in de Vuelta. Ze hebben namelijk twee belangrijke pionnen verloren voor in de bergen. Zo raakte eerder al bekend dat Richard Carapaz er niet meer bij zou zijn.

INEOS Grenadiers maakte daarnaast op Twitter ook het nieuws bekend dat Jhonatan Narváez heeft opgegeven in de Vuelta. Hij zou maagproblemen hebben en kon daardoor zijn Ronde van Spanje niet meer verder zetten.

Unfortunately @NarvaezJho was not able to complete stage 15 due to gastrointestinal symptoms and is out of Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21. We wish him a speedy recovery. pic.twitter.com/k0Bej8wYnR