Enorme aderlating voor klassementsrenner: seizoen zit erop na breuk in het schouderblad en gebroken sleutelbeen

Jakob Fuglsang zal dit seizoen niet meer in actie komen. De klassementsrenner van Astana-Premier Tech was zwaar ten val gekomen in de Benelux Tour en daarbij heeft hij verschillende breuken opgelopen.

Jakob Fuglsang heeft buiten zijn derde plaats in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland nog niet veel plezier beleefd aan dit seizoen en hij zal zijn seizoen ook niet meer kunnen redden, want hij zal niet meer in actie komen. Volgens Wielerflits heeft Jakob Fuglsang namelijk heel wat schade overgehouden aan zijn val in de Benelux Tour. De Deense klassementsrenner zou kampen met een breuk in het schouderblad en een gebroken sleutelbeen