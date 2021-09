Pech voor landgenoot: kans op sleutelbeenbreuk na valpartij en dus ook opgave in de Vuelta

Vandaag stond de koninginnenrit op het programma in de Vuelta, maar voor Sander Armée werd het een rit om snel te vergeten. Onze landgenoot kwam ten val en het was al snel duidelijk dat het er niet goed uitzag.

Volgens zijn ploeg, Team Qhubeka NextHash, bestaat de kans dat Armée zijn sleutelbeen heeft gebroken. Er moeten echter nog scans gebeuren om te zien of het daadwerkelijk gebroken is. De Ronde van Spanje voor Armée zit er zo dus op.

🇪🇸 Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21



Unfortunately @SanderArmee has crashed out of @lavuelta.



It seems he may have fractured his collarbone but scans will need to confirm this... further update to follow post stage.