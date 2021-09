Deceuninck-QuickStep gaat in zee met Belgisch bedrijf: "We willen allebei internationaal groeien en het goede voorbeeld geven"

De ploeg van CEO Patrick Lefevere maakte haar nieuwe sponsor donderdagochtend bekend. Ekopak is een Belgisch bedrijf dat zich bezighoudt met waterrecyclage.

"Ons team en Ekopak hebben veel met elkaar gemeen", laat Lefevere weten in een statement. "We willen allebei internationaal groeien en een goed voorbeeld zijn voor anderen. En zonder water kunnen onze renners niet winnen. Het is essentieel!"

Ekopak zal tussen 2022 en 2024 een plekje krijgen op het shirt van de Wolfpack.

We are delighted to announce that we have teamed up with @ekopak_info - the Belgian based company that recycles and revalues water - who'll be one of the Wolfpack's official shirt sponsors for the next three years: https://t.co/bpfwcnuwCQ pic.twitter.com/qTKiPc6DiA