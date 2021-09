Caleb Ewan toont opnieuw dat hij ook lastige etappes kan verdragen als sprinter: "De finish lag me wel"

Na een lastige etappe in de Benelux Tour toonde Caleb Ewan zich de vinnigste in de sprint van een uitgedund peloton. De Australiër was blij dat hij ook eens in de Benelux Tour een zege kon behalen.

Na zijn valpartij en breuk in de Ronde van Frankrijk duurde het twee maanden tot Ewan opnieuw een koers reed. Een week later maakt hij in de Benelux Tour voor de eerste keer het zegegebaar sinds midden juni. Een blijk van een vormpeil dat opnieuw richting de top aan het gaan is, zeker gezien de lastigheidsgraad van de etappe.

Colbrelli ging de sprint van ver aan maar Ewan kon hem in de laatste meters nog eenvoudig remonteren en de ritwinst pakken. "De etappe was echt heel lastig dus het was voor mij afwachten hoe de benen zouden voelen in de sprint. In de laatste vijftig kilometer werd er dan ook nog veel aangevallen", vertelt Ewan achteraf.

Maar door het werk van zijn ploeg bleef het peloton toch bij elkaar en kon er gesprint worden. "Ze hebben het fantastisch gedaan. Tim Wellens zette me goed af in de finale en ik wist dat zo'n oplopende finale me wel ligt. Het is leuk om in het thuisland van de ploeg te winnen en bovendien ook voor de eerste keer een rit te winnen in deze rittenkoers", besluit de Australische sprinter van Lotto-Soudal.