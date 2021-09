Voormalige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik stopt met koersen

De Ier Dan Martin heeft zijn afscheid aangekondigd als profrenner.

"Ik heb zeer hard nagedacht over deze beslissing maar merk da de tijd rijp is om verder te gaan. Ik wil nog veel andere dingen bereiken in het leven. Het is misschien wel een van dan mijn grootste en belangrijkste besilissingen ooit maar ook wel makkelijk want koersen heeft het fun-element verloren bij mij, de belangrijkste reden waarom ik het deed", klonk het statement van Dan Martin via zijn sociale media.

Hoewel de Ier geen veelwinnaar was, heeft hij er toch een aardige carrière op nagehouden. Zo won hij onder andere twee monumenten (Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik), twee WorldTour-rittenkoersen (Catalonië, Polen) en 6 etappes in grote rondes.

De voorbije jaren reed Martin voor Israel Start-Up Nation lmaar hij kwam in 2009 het WorldTour-peloton in via Team Garmin. Daarna reed hij ook nog voor Cannondale, twee jaartjes voor Quick-Step en UAE om dan bij Israel af te sluiten.