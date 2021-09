Belg Tom Paquot op het podium maar winst is voor Fransman in eendagskoers Tour du Doubs

Naast de verschillende rittenkoersen werd zondag ook een eendagskoers gereden. Tom Paquot van Bingoal Pauwels WB deed mee voor de prijzen in de Tour du Doubs. Knap van onze landgenoot. Winnaar Dorian Godon had nog een iets stevigere sprint in huis.

Op de startlijst in de Tour du Doubs stonden mooie namen als Cosnefroy, Pinot en Quintana. Die drie waren allemaal op de afspraak op Le Larmant, de klim die ook meteen het cruciale punt was in deze wedstrijd. Ook Gesbert sprong met hen mee. SPRINT VAN EEN BEPERKTE GROEP Dit kwartet nam even afstand, maar in de slotkilometers kwam het toch weer tot een hergroepering en zo zou een groep van een kleine twintigtal renners spurten voor de zege. Van pure sprinters was er dan vooraan uiteraard geen sprake meer. Er kon dus wel eens een verrassing uit de bus komen: Biniam Ghirmay Hailu van Intermarché-Wanty-Gobert en Tom Paquot deden volop mee in de sprint. Zij eindigden respectievelijk tweede en derde. Het werd dus net niet voor de Belgische ploegen, want Godon van AG2R pakte de winst.