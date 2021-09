Tim Wellens zet ambities voor WK kracht bij in Benelux Tour: "Ziet er goed uit"

Naast Victor Campenaerts gaf ook Tim Wellens een sterke indruk in de rit van gisteren in de Benelux Tour.

Tim Wellens liet zich duidelijk zien in de Ardennenetappe naar Houffalize. “Ik voelde me supergoed”, zei Wellens aan HLN. “Maar bij de eerste passage aan de finish reed Campenaerts mijn schoen kapot. Daardoor was ik niet mee met de eerste groep en het heeft pijn gedaan om terug te komen.”

Op het WK wil hij er net als vele anderen bij zijn. “Het is moeilijk om mezelf een pluim te geven en te zeggen dat ik mee moet. Maar ik herhaal: ik voel me goed. En ik rijd altijd goed op het einde van het jaar.”

Wellens heeft er dan ook goede hoop in. “Met dit soort prestaties dwing je je selectie af, dat klopt. Voor de Benelux Tour heb ik contact gehad met de bondscoach. Hij zei dat de selectie hier gemaakt wordt, dus het ziet er goed uit”, besluit Wellens.