37-jarige Mikel Nieve nog niet klaar met de koers en gaat BikeExchange verlaten: "Ik wil in de WorldTour blijven"

Hoewel hij al 37 is, is Mikel Nieve nog niet klaar met de koers. Wel met Bike Exchange: de Spanjaard gaat de Australische formatie in principe verlaten. Wie zijn nieuwe ploeg gaat worden, is nog niet duidelijk. Nieve wil wel op WorldTour-niveau blijven koersen.

Nieve is doorheen de jaren een baken van continuïteit geweest, met zes toptiennoteringen in grote ronden. Bij Dario de Navarra had hij een gesprek over onder meer zijn toekomst. "Mijn bedoeling is om door te gaan. Fysiek gaat het goed met mij. Ik heb de motivatie om mij goed voor te bereiden op het volgende seizoen. Dit jaar is het verkeerd uitgedraaid door valpartijen en pech. Maar ik zie me nog een goed niveau halen en verzorg mezelf."

Laten we kijken welke opties er zijn

Nieve is einde contract. Hoe verlopen de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst? "Mijn makelaar voert gesprekken, maar ik denk niet dat hij nog met BikeExchange praat", sluit Nieve een verlengd verblijf vrijwel uit. "Ik wil in de WorldTour blijven. Laten we kijken welke opties er ziijn, maar ik wil blijven wielrennen."

Wat verwacht hij van zijn volgende ploeg? "Ik wil een ploeg die me motiveert en belangrijke doelen voorstelt om voor te strijden, dat is alles." Als Spanjaard zou het misschien logisch zijn dat hij bij Movistar terechtkomt. "Dat is een goede ploeg, maar mijn ploeg voor volgend jaar is iets waar ik een paar weken geleden al met mijn makelaar over begon te praten."