Ritwinnaar uit Vuelta koerst ook volgende twee jaar voor ploeg van Lefevere: "Ik heb grote ambities"

Lefevere heeft het contract verlengd van één van zijn klassieke renners. Met een ritzege in de Vuelta boekte Florian Sénéchal onlangs zijn grootste overwinning tot dusver. De Fransman kan de volgende jaren in dezelfde ploeg grote zeges blijven najagen.

Florian Sénéchal heeft bijgetekend tot het einde van 2023. "Dit is de best mogelijke ploeg voor mij. Het is een ploeg die altijd presteert in de klassiekers, maar ook in de grote ronden. Ik was nog maar een kind toen ik ervan droomde om bij deze ploeg te rijden. Het feit dat ik dit nu kan blijven doen, met deze ploegmaats en stafleden, is geweldig."

Naast zijn ritzege in de Vuelta is Sénéchal ex-winnaar van Le Samyn en de Druivenkoers en was hij de voorbije jaren goed voor een resem ereplaatsen in klassiekers. "Ik heb grote ambities voor de volgende twee jaar. Ik wil beter worden, de Wolfpack helpen om nog meer overwinningen te behalen en ook zelf een grote eendagskoers winnen."

Met het verlengd verblijf van Sénéchal heeft Lefevere opnieuw een belangrijk puzzelstuk gelegd. "Het is duidelijk hoe Florian zich ontwikkeld heeft. Hij heeft zijn kwaliteiten al verschillende keren laten zien. Zijn ritzege in de Vuelta toont dat hij grote koersen kan winnen en hij weet dat hij zich bij ons nog verder kan ontwikkelen", zegt de CEO van Deceuninck-Quick.Step over zijn renner.