Van der Poel blij om meteen te kunnen winnen: "Al weet ik nog niet of het WK en Roubaix mogelijk zijn"

Mathieu Van der Poel is terug van weggeweest, of zo lijkt het althans.

Door rugproblemen stond (en staat) het najaar van Mathieu Van der Poel stevig op de helling. De Antwerp Port Epic deed vooral dienst als test om te zien of hij nog te veel last zou hebben.

Tijdens de koers liet Van der Poel de rugproblemen niet aan het hart komen. De Nederlander koerste zeer aanvallend, legde zelf de koers in een beslissende plooi en maakte het af in de sprint.

"Het is leuk om nog eens te kunnen winnen. Met Taco (Van der Hoorn) kreeg ik een goede kompaan mee die bleef rijden, respect voor zijn manier van koersen", steekt Van der Poel van wal in het flashinterview achteraf. "Met de rug viel het goed mee, het was doenbaar. Maar wanneer het echt koers was, voelde ik nog wel mijn rug."

Een comeback vieren met een overwinning, het lijkt erop dat Van der Poel er ook zal staan voor het WK en Parijs-Roubaix, maar die euforie tempert hij zelf nog. "Het WK en Roubaix zijn nog net iets andere koersen. Ik zal volgende week de knoop doorhakken en nu eerst genieten van deze overwinning", besluit hij.