WK-selecties: Groot-Brittanië met Pidcock en Cavendish, Denemarken met Asgreen en Zwitserland met Hirschi

De Belgische WK-selectie is al bekend. Landen als Groot-Brittanië, Denemarken en Zwitserland komen nu ook met hun selecties naar buiten. Zo komen er meteen heel wat grote namen bij op de startlijst voor het WK. Pidcock, Cavendish, Asgreen en Hirschi zullen er bij zijn.

Bij Groot-Brittanië rekenen ze op Tom Pidcock, die op de weg al getoond heeft dat hij op een topdag Van Aert aankan. De talentvolle Ethan Hayter moest het een paar keer tegen Van Aert afleggen in de Tour of Britain. Bij een eventuele sprint heeft Team Great Britain ene Mark Cavendish achter de hand. De andere Britten in de WK-wegrit: Luke Rowe, Fred Wright, Jake Stewart, Connor Swift en Ben Swift.

© photonews

Kasper Asgreen won dit jaar al twee keer op Vlaamse bodem en hoopt dat nog een keer te herhalen. Denemarken heeft ook nog andere ijzers in het vuur, met Magnus Cort die een uitstekende Vuelta reed en Mads Pedersen die weet hoe een WK te winnen. Mikkel Bjerg, Mikkel Honoré, Andreas Kron, Michael Valgren en Mads Würtz Schmidt zullen in Antwerpen ook aan de start staan.

De Zwitsers zullen met Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng en Stefan Bissegger vooral hopen op één of meerdere medailles in het werk tegen de klok, maar ook in de wegrit kunnen zij wel hun ding doen. Marc Hirschi krijgt de kans om te tonen dat zijn sterk 2020 geen toeval was. Daarnaast dragen ook Silvan Dillier, Fabian Lienhard en Michael Schär nog het gekende rode shirt met het witte kruis op het WK.