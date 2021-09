Ben Hermans verlengt na sterk EK contract bij zijn ploeg: "Ik ben er nog lang niet klaar mee"

Hermans is vast van plan om te blijven presteren voor Israel Start-Up Nation. "Ik blijf twee jaar langer, dat betekent dat ik aan het einde van 2023 zes jaar voor Israel Start-Up Nation zal gereden hebben. Dat bewijst dat ik me heel comfortabel voel bij de ploeg. Ik ben tevreden over het materiaal, ik wilde echt niet van ploeg veranderen in 2022."

Hermans draait al heel wat jaren mee in het wielerpeloton en is inmiddels 35. Aan stoppen denkt hij echter helemaal niet. "Ik ben er nog lang niet klaar mee. Ik ben ambitieus en ben zeker dat ik nog mooie doelen kan vinden voor 2022 en 2023."

‘I am far from done’



ISN has signed Ben Hermans for two more years.



“I like the atmosphere here, and I am very satisfied with the material we use from our sponsors. I did not want to change teams."



"I like the atmosphere here, and I am very satisfied with the material we use from our sponsors. I did not want to change teams."