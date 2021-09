Programma Van der Poel lichtjes aangepast: "Meer kwaliteit in trainingen leggen, handdoek wordt nog niet gegooid"

Behoren het WK en Parijs-Roubaix straks tot het programma van Mathieu van der Poel? Voorlopig nog altijd wel. De aanloop daarnaartoe wijzigen ze bij Alpecin-Fenix wel lichtjes. Van der Poel gaat zaterdag nog eens testen in de GP Impanis.

De Antwerp Port Epic was zijn eerste wegwedstrijd sinds de Tour de France en Van der Poel won meteen. "Het parcours lag hem, hij had er zin in en hij heeft op karakter gekoerst. Alle omstandigheden zaten mee. Ook het deelnemersveld. Dat was mager, zeker voor een coureur als Mathieu. We moeten van die overwinning niet meer maken dan het is, maar we gaan ze ook niet minder maken", besluit Christophe Roodhooft in HLN.

Roodhooft legt ook uit waarom Van der Poel zaterdag aan de start staat van de GP Impanis, maar vrijdag niet meedoet aan Koolskamp Koers, zoals dat nochtans voorzien was. "We proberen deze week meer kwaliteit in de trainingen te leggen. En dan houden we de afstand tussen de wedstrijden zo groot mogelijk." Zondag zou Van der Poel dan ook nog wel de Gooikse Pijl rijden.

WEINIG KILOMETERS OP DE TELLER

Sowieso had het beter geweest als Van der Poel meer kilometers op de teller had. De Antwerp Port Epic was ook maar 180 kilometer, het WK is een stuk langer. "Daar kunnen we nu niet veel meer aan veranderen. Het is niet zo dat hij, voor het WK begint, nog tien keer zes uur kan trainen. Maar of dat allemaal zo'n probleem gaat zijn?"