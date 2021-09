Belgen tonen zich, maar het is wel Christophe Laporte die het haalt in de GP de Wallonie

Christophe Laporte heeft deze middag de GP de Wallonie op zijn naam kunnen schrijven. De Fransman was in het slot de sterkste op de citadel van Namen. Enkele landgenoten lieten zich zien, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.

De Belgische renners wilden duidelijk voor een overwinning in eigen land gaan. Zo liet vooral Tim Wellens zich doorheen de rit opmerken, maar ook Victor Campenaerts was sterk. Hij zorgde er voor dat geen enkele renner echt weg is geraakt. In het slot probeerde Louis Vervaeke nog weg te rijden, maar ook hij werd op een kilometer van de streep nog gegrepen. Daarna rolde Cofidis de rode loper uit voor Laporte en de Franse sprinter werkte het ook knap af. Hij haalde het voor Barguil en Van der Sande.