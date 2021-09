Herygers rekent op aanwezigheid Van Aert en Van der Poel op WK veldrijden in 2022: "Prachtig entertainment"

Paul Herygers gaat weer met volle teugen genieten van het veldritseizoen. Op Van Aert en Van der Poel is het natuurlijk nog even wachten. Die zitten nu nog met het WK op de weg in hun hoofd, maar zijn ze er ook bij op het WK in het veld in januari in de VS? Herygers denkt van wel.

Voorlopig nog geen Grote Drie in het veld en dan komt Eli Iserbyt naar voren als beste veldrijder. "Zo ziet het ernaar uit, ja", zegt Herygers aan Sporza. "Vorig weekend heeft hij alvast indruk op me gemaakt in Lokeren. Van start tot finish reed Iserbyt aan de leiding. Hij heeft erg goed begrepen dat je zonder de grote 3 je start niet mag missen. Net als Lars van der Haar." Herygers zag de Nederlander iets doen wat hij anders niet doet. "Die sprong in Lokeren plots over de balken. Oké, dat waren geen gigantische balken, maar over een hele cross, wint hij er misschien wel 10 seconden mee. En dan kan je op het podium eindigen." VOOR KLASSEMENTEN IN DECEMBER TE LAAT Van Aert, Van der Poel en Pidcock worden pas in december verwacht. "Voor de klassementen is het laat om dan pas te komen crossen. Zij komen het veld opzoeken als voorbereiding op het wegseizoen. Dat schijnt goed te werken", lacht Herygers. "En voor de supporters en de kijkers is het een prachtig entertainment." Op een WK veldrijden zijn de groten doorgaans wel van de partij, maar gaat dat ook dit seizoen het geval zijn? "Of ze eind januari ook naar de Verenigde Staten vliegen voor het wereldkampioenschap veldrijden? Dat denk ik wel. Naar Amerika vliegen, dat is tegenwoordig zoals naar de zee rijden."