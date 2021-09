Mathieu van der Poel bevestigd voor Primus Classic: hij zal omringd worden door zes Belgen

Mathieu van der Poel gaat er wel degelijk bij zijn in de Primus Classic. Zes Belgische ploegmaats zullen hem bijstaan om een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Dat blijkt uit de selectie van Alpecin-Fenix, die de ploeg heeft vrijgegeven.

Christophe Roodhooft had al aangekondigd dat Van der Poel de Primus Classic zou rijden en dat ligt door de bekendmaking van de selectie nu ook helemaal vast. Aanvankelijk was het plan om hem het Kampioenschap van Vlaanderen op vrijdag te laten rijden. In plaats daarvan is het de Primus Classic op zaterdag geworden.

Met dus allemaal Belgen om hem te omringen. Van Gianni Vermeersch weten we dat hij ook sterk voor de dag kan komen in het Vlaamse werk. Moet er gesprint worden, dan heeft de ploeg ook snelle man Tim Merlier mee. Voorts komen ook Floris De Tier, Laurens De Vreese, Guillaume Van Keirsbulck en Dries De Bondt aan de start.

OPNIEUW EEN TEST

Voor Mathieu van der Poel zal het weer een belangrijke test worden, nadat hij bij zijn terugkeer op de weg al de Antwerp Port Epic won.