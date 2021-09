Opnieuw enkele beklimmingen in Ronde van Luxemburg: kan Marc Hirschi zijn voorsprong uitbreiden?

Vandaag staat in de Ronde van Luxemburg de derde etappe op het programma. De renners rijden van Mondorf-les-Bain naar Mamer. Onderweg wachten vier lastige beklimmingen voor het peloton.

In de finale van de derde etappe is het echter rustiger als de voorbije ritten. Toch zal Hirschi iets moeten proberen, want in de tijdrit van morgen zou Joao Almeida, de nummer twee in het klassement, wel eens een gooi kunnen doen naar de leiderstrui.