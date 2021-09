Snelle man van Alpecin-Fenix beleeft met zege speciaal moment en barst in tranen uit: "Ik wacht hier al jaren op"

Er zijn zo van die zeges die zoveel meer waard zijn. Bij Alpecin-Fenix beleven ze een mooi moment met de ritzege van Modolo in de Ronde van Luxemburg. Het was zijn eerste overwinning sinds 2018 en dat bracht bij hem heel wat emoties los.

Nadat hij als eerste over de streep reed, zette Modolo zich aan de kant neer op de grond en hield hij zijn handen voor het gezicht. Er kwamen duidelijk tranen aan te pas. "Ik heb er geen woorden voor. Ik ben zo blij met deze overwinning! Ik wacht hier al jaren op."

🇱🇺 #SkodaTour Sacha Modolo gana la 3° etapa y rompe en llanto. El italiano vuelve a vencer después de tres años y medio. No se lo cree. Agradece uno a uno a sus compañeros. Mucha emoción por parte del ciclista del Alpecin-Fenix. pic.twitter.com/LXA8o1jLjd — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) September 16, 2021

Alpecin-Fenix haalde hem in 2020 in huis, maar op het eerste succes was het dus wachten tot nu. "De ploeg bleef in mij geloven, daar ben ik erg dankbaar voor. Het team was geweldig. De ploegmaats deden een heel goede job, ik had een ongelooflijke lead-out. Ik heb alles gegeven in de laatste tweehonderd meter."

Er zijn wel een paar personen aan wie Modolo zijn ritzege wil opdragen. "Deze overwinning is voor mijn familie en voor mijn vrouw."