Spaanse renner uit koers gezet door 'verboden positie' en spuwt zijn gal: "Hou jullie bezig met belangrijke zaken!"

Inmiddels is iedereen al wat meer gewend aan de verboden posities op de fiets. Niet de Spaanse renner Jon Aberasturi. Hij is in de Ronde van Luxemburg gediskwalificeerd voor het aannemen van zo'n verboden positie in de koers. Het zou gaan om de 'supertuck'-houding.

Aberasturi heeft een boete van 500 Zwitserse frank gekregen en verliest vijftien punten op de UCI-ranking. Erger is dat hij in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg niet meer aan de start mag komen. De jury oordeelde dat hij met zijn houding op de fiets andere renners in gevaar bracht. Aberasturi heeft op sociale media gereageerd op zijn diskwalificatie. De UCI, dat de regels over bepaalde houdingen op de fiets tijdens de wedstrijd introduceerde, moet het ontgelden. "Bedankt UCI. Hou jullie bezig met belangrijke zaken!" Mañana no tomaré la salida en el @skodatour gracias a un juez incompetente o que necesita graduarse las gafas.

La descalificación viene por confusión en la famosa posición de 'bichobola'.

Gracias @uci_cycling una vez más... cuidando los detalles más importantes!!! pic.twitter.com/bNv3ILb2sn — Jon Aberasturi Izaga (@jonaberasturi) September 15, 2021