Verguisde Sam Bennett moet nu nog zoveel mogelijk koersen van Patrick Lefevere

Sam Bennett leek zijn laatste koers voor Deceuninck-Quick.Step gereden te hebben, maar kijk. Lefevere laat de sprinter nog zoveel mogelijk opdraven. Dat betekent niet dat alles weer koek en ei is tussen de twee. Wel dat Bennett nog moet werken voor zijn geld.

Patrick Lefevere legt bij Het Nieuwsblad en Sporza uit hoe de vork in de steel zit. Het is welbekend dat hij en Sam Bennett al enkele maanden met mekaar overhoop liggen. Het leek erop dat Bennett zijn laatste koers voor Deceuninck-Quick.Step gereden had. Lefevere dreigde ermee zijn loon te halveren. De Ierse federatie schoot Bennett te hulp en selecteerde hem voor het EK wielrennen.

Door in Trento kort mee te rijden is Bennett geen drie maanden inactief geweest en moet Lefevere hem zijn volledig loon blijven betalen. Dan mag die daar ook inspanningen voor leveren, redeneert de CEO van Deceuninck-Quick.Step.

GEEN RONDE VAN CHINA

Lefevere brengt Bennett al zeker aan de start in het Kampioenschap van Vlaanderen, in de Gooikse Pijl en de Textielprijs van Vichte. In zoveel mogelijk koersen moet Bennett nu nog aan de bak. Naar eigen zeggen betreurt Lefevere het nu dat de Ronde van China geannuleerd is.