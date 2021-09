Victor Campenaerts opnieuw ijzersterk maar ook opnieuw te gretig: "Ik heb de ballen niet om te gokken"

Een ijzersterke Victor Campenaerts alweer in de GP de Wallonie. Zoek echter niet naar zijn naam in de top twintig. Het was hetzelfde verhaal als in de voorbije wedstrijden: iets te gretig, misschien wel iets te sterk. Campenaerts sprong op alles wat bewoog.

In zijn reactie bij HLN was Campenaerts achteraf ook zelfkritisch. "Ik was te nerveus. Ik durfde niet te verliezen, waardoor ik op den duur op alles reageerde. Ik had het hoofd koeler moeten houden. Ik ben het niet gewoon om in dit soort situaties te zitten. Ik vind het niet makkelijk om altijd de juiste tactische keuzes te maken."

Er zullen weinig renners zijn die momenteel over de vorm van Campenaerts beschikken. Ondertussen verwacht die ook meer van zichzelf dan enkel de koers maken. "Ik wil gewoon winnen. Dit was echt een kans. Ik denk niet dat er veel renners in deze koers betere benen hadden dan ik, maar als je dan niet eens meedoet voor de zege is dat zonde. Ik heb de ballen niet om te gokken."