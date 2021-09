Wie volgt Dion Smith op in de Coppa Sabatini? Italiaanse eendagswedstrijd staat vandaag op het programma

Er staat vandaag in Italië een eendagswedstrijd op het programma. De renners zullen daar namelijk de Coppa Sabatini afwerken. Vorig jaar werd deze wedstrijd gewonnen door Dion Smith.

Het peloton rijdt in de Coppa Sabatini vandaag van Peccioli naar Peccioli waarbij ze verschillende rondes op hetzelfde parcours zullen afwerken. Daardoor komen verschillende beklimmingen steeds terug tijdens de rit.

In totaal zullen de renners zo maar liefst 21 beklimmingen moeten doen in de Coppa Sabatini. Ook aan de finish gaat het licht bergop. Wie volgt Dion Smith op, de winnaar van vorig jaar? We weten het deze namiddag.