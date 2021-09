Na exit in Vuelta staat Jasper Philipsen er weer helemaal: "Leuk om te winnen tegen een aantal echte topsprinters"

Een leeuwentrui en een Kwaremont, meer moet dat niet zijn voor Jasper Philipsen om na de Vuelta zijn wederoptreden in de koers te vieren. Philipsen was de snelste in Koolskamp en won het Kampioenschap van Vlaanderen, in een sterk deelnemersveld.

Het was de eerste koers voor Philipsen sinds hij ziek opgaf in de Vuelta. "Nadat ik in de Vuelta vroegtijdig ben gestopt, was ik een tijdje out. Het was afwachten hoe het zat met de benen. Dan zit je met een klein beetje onzekerheid. Het is sowieso leuk om hier te winnen en zeker tegen een aantal echte topsprinters."

INTENSE FINALE

Het was wel behoorlijk duidelijk dat het op een sprint zou aankomen. "Het was een vrij gemakkelijke koers op de vlakke wegen. Dat maakt de finale nog intenser, je wist dat iedereen op het einde nog stevig op de pedalen ging staan."

In de slotkilometer was het dan nog uitkijken voor enige hectiek. "Die S-bocht op het einde maakt het altijd een beetje complexer. Je moet zien dat je niet ingesloten geraakt. Ik denk dat ik me nog net uit de problemen kon houden en dan volledig mijn sprint kon rijden."