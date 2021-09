VOORBESCHOUWING: Van Aert en Evenepoel strijden in 1ste WK-koers tegen titelverdediger en Europees kampioen

Laat het WK in Vlaanderen beginnen! Met meteen de WK-tijdrit bij de mannen en Van Aert en Evenepoel die een gooi zullen doen naar een medaille. Een gouden medaille in het absolute droomscenario. Met mannen als Ganna en Küng is de concurrentie echter niet min.

Onmiddellijk dus de beste tijdrijders ter wereld aan zet bij de heren elite, wat een begin van het WK! Wout van Aert past zeker ook in die categorie. Hij heeft zich vooral voorbereid op de wegrit, maar zijn conditie is super en dat laat zich in het tijdrijden toch altijd gelden. En zo houdt hij de concurrentie wat in het duister, al schat die hem sowieso goed in. Met zijn grote motor is Van Aert absoluut één van de medaillekandidaten.

Remco Evenepoel reed onlangs naar de derde plaats op het EK tijdrijden. De tegenstanders zijn vrijwel dezelfden, alleen komt daar nu Van Aert nog bij. Het zal dus toch lastig worden voor Evenepoel om dat resultaat te evenaren. Al kan het wel want met zijn aerodynamica is Evenepoel in het voordeel ten opzichte van vele anderen. Deze tijdrit is dubbel zo lang als op het EK, ook dat speelt in zijn voordeel.

© photonews

Filippo Ganna is de titelverdediger en is quasi overal topfavoriet waar er een tijdrit wordt georganiseerd. Hij was fantastisch tijdens tijdritten in het seizoensbegin en in de Giro, maar moest ook al enkele keren zonder overwinning afdruipen. Onder meer op de vorige kampioenschappen: het Italiaans Kampioenschap en het Europees Kampioenschap. Is het WK hem wel gunstig gezind?

Dan moet hij sowieso voorbij de man die hem een week geleden klopte: Stefan Küng. Verbluffend hoe sterk die reed in dat tweede deel in Trento. Viel op de Spelen ook maar net naast het podium op een parcours dat hem niet goed lag. Op een parcours zoals dat in Vlaanderen moeten zijn kwaliteiten wel helemaal tot uiting komen. Maakt er ook geen geheim van dat hij liever de regenboogtrui dan de Europese sterrentrui zou dragen.

© photonews

Daarnaast zijn er uiteraard nog een aantal kandidaten. Bissegger, de landgenoot van Küng, heeft ook soms van die absolute topdagen. De beste tijdritprestaties van Asgreen en Cavagna zijn alweer even geleden, maar ze blijven tot heel wat in staat op de tijdritfiets. Affini is vaak goed voor een ereplaats. Ten slotte is er nog Pogačar, die voorbij zijn beste vorm lijkt, maar toch nooit onderschat mag worden.

Vanaf het vertrek in Knokke-Heist is het 43,3 kilometer tot aan de aankomst in Brugge. Via Westkapelle en Oostkerke gaat het naar Dudzele. Daar begint een lus. Nadien is het langs Damme koers zetten richting 't Zand in Brugge. Tussenpunten zijn er na 13,8 en 33,3 kilometer. Het parcours is biljartvlak en loopt over best veel rechte wegen. De 78 hoogtemeters zullen voor geen enkele profrenner een probleem bieden.

ONZE STERREN VOOR HET WK TIJDRIJDEN BIJ DE MANNEN:

**** Filippo Ganna - Stefan Küng

*** Wout van Aert

** Remco Evenepoel

* Edoardo Afffini - Kasper Asgreen - Stefan Bissegger - Rémi Cavagna - Tadej Pogačar