Yara Kastelijn is de snelste in de Ethias Cross in Beringen

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 17:15 |







Foto: © photonews

De Nederlandse Yara Kastelijn heeft met veel machtsvertoon de Ethias Cross in Beringen gewonnen. Betsema miste haar start compleet en was op achtervolgen aangewezen. Kastelijn liet zich van de start goed zien en zette de toon van de koers. Betsema en Van Empel leidden de achtervolging, maar Kastelijn bleef de nodige voorsprong op de rest houden. Een slippertje van Betsema zorgde ervoor dat ze nog gepasseerd werd door Shirin van Anrooij. Op Kastelijn stond er geen maat, van Anrooij werd tweede en Betsema vervolledigde de top drie.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.