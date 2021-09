Evenepoel duwt ook in WK-tijdrit beste waarden: "Wout en ik wilden samen op podium, maar niet als nummers 2 en 3"

Top dat Remco Evenepoel nu echt zo goed is als hij kan zijn. Het WK-podium halen met Wout van Aert: dat was de droom. Wel liefst met dan een overwinning voor één van beiden. Het werd plaats 2 en 3 voor België, dat was dan weer niet de bedoeling.

Net als op het EK is Remco Evenepoel dus ook op het WK tijdrijden goed voor een bronzen medaille. "Ik moest een perfecte tijdrit rijden en dat heb ik gedaan. Ik wist dat Wout en Filippo Ganna sneller gingen en wellicht een grotere voorsprong zouden uitbouwen."

Evenepoel zag vanuit de hot seat hoe uitgerekend Asgreen zijn tijd kwam bedreigen. "Ik was aan het stressen voor mijn derde plaats. Het was een stressvol moment. Voor mezelf was het een strijd om de derde plaats en dan was er de strijd van Wout voor de eerste plaats. Ik zat veertig minuten zonder stress, maar de laatste tien minuten waren heel stressvol. Ik ben daar een paar jaar ouder geworden."

3 SECONDEN OVER OP ASGREEN

Evenepoel was enkele tellen sneller dan zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step en haalde de bronzen medaille binnen. "Het was een gevecht tot het einde. Drie seconden is niet veel, maar het was net genoeg." Waardoor Evenepoel mee het podium op kon. "Wout en ik wilden samen op het podium staan, maar niet als nummers 2 en 3."

© photonews

Het is uiteraard geen evidentie om de regerende wereldkampioen te vloeren. "Je weet dat het altijd moeilijk is om Ganna te kloppen. Het is al een paar jaar dat we als Belgen tweede of derde eindigen op het WK tijdrijden. Het voelt alsof het niet mag zijn. Als het parcours wat zwaarder is, zullen we de volgende jaren wel heel dichtbij komen."

WAARDEN BETER DAN VOOR VAL IN LOMBARDIJE

Momenteel is dit de best mogelijke Evenepoel. "Bij mijn prestaties van de laatste weken duw ik opnieuw mijn beste waarden, ze zijn beter dan voor mijn val in Lombardije. Zeker aangezien het een volledig vlak parcours was, had ik niet beter kunnen doen. Als ik sneller zou starten of finishen, zou ik ontploffen. Als je derde kan worden na de twee beste tijdrijders van deze generatie, kan je alleen blij en trots zijn."