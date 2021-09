Het overlijden van Chris Anker Sørensen kwam hard aan bij zijn ex-ploegmaat Andy Schleck: "Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen"

Het overlijden van Chris Anker Sørensen heeft heel de wielerwereld hard geraakt. Ook Andy Schlech, ex-ploegmaat van Sørensen bij onder meer CSC en Saxo Bank, was aangedaan door het nieuws.

De Luxemburger gaf een reactie bij Cyclingnews. Daar vertelde Schleck dat het nieuws hard binnenkwam bij hem. "Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik kreeg gisteren een bericht en het raakte me zo hard", aldus Schleck.

"Je zult niemand in de sport vinden die een slecht woord over hem te zeggen heeft. Hij was gewoon een geweldige man en een geweldige vriend. Dit is een groot verlies voor de hele wielersport. Hij begon als fan, hij beleefde zijn droom als renner en hij bleef in de sport omdat hij iets terug wilde doen. Zoals ik al zei, hij was een rolmodel", legde Schleck uit.