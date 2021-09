OFFICIEEL: Fransman die een minder seizoen had door blessures, verlengt zijn contract bij AG2R Citroën Team met één jaar

AG2R Citroën Team rekent ook volgend seizoen op Lilian Calmejane. De Franse wielerploeg had het voorbije seizoen hoge verwachtingen van de Fransman, maar die werden, mede door blessures, niet ingelost.

De voorbije jaren maakte Lilian Calmejane al heel wat indruk in het peloton door onder meer een rit in de Tour de France en een rit in de Vuelta te winnen. Dit jaar kreeg hij een kans bij een WorldTour-ploeg met AG2R Citroën Team, maar door blessures kon hij de verwachtingen niet inlossen.

Toch blijven ze bij de Franse wielerformatie in Calmejane geloven. Deze middag maakte AG2R Citroën Team namelijk bekend dat Calmejane zijn contract bij de ploeg heeft verlengd. Zo blijft de renner ook volgend jaar actief voor de ploeg van onder meer Naesen en van Avermaet.