Italianen zelf sceptisch: Europees kampioen kan de regenboogtrui niet winnen

Bondscoach Davide Cassani stelde vandaag zijn Italiaanse selectie voor de wegrit op het WK in ons land bekend.

Sonny Colbrelli werd Europees kampioen in eigen land. Binnen de Italiaanse ploeg is hij ook de kopman voor het wereldkampioenschap.

Toch lijkt er in Italië niet veel geloof in het feit dat hij de regenboogtrui zal mogen aantrekken zondag. "Ik geloof het niet. Colbrelli is een uitstekende coureur, maar hij is niet van het niveau Wout van Aert”, zegt Ciro Scognamiglio, wielerjournalist bij de Italiaanse krant 'Gazzetta dello Sport'.

Dat ligt volgens Scognamiglio vooral aan het deelnemersveld. “Het verschil tussen beide renners is groot. Het was een mooi podium in Trento, maar de tegenstand was niet groot. Van Aert was er niet, Van der Poel en Alaphilippe ook niet. De Denen en de Britten ontbraken.”