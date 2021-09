🎥 Nieuw ongeval in rand van het WK wielrennen: Oostenrijkse renster loopt sleutelbeenbreuk op na knal tegen bus van De Lijn

Tijdens een verkenning van het parcours in Leuven heeft de Oostenrijkse wielerploeg een ongeval gehad waarbij een bus van De Lijn betrokken was.

Het ongeval wordt bevestigd door de lokale politie. Een van de junioren van de Oostenrijkse ploeg ligt in het ziekenhuis met een sleutelbeenbreuk.

De aanrijding gebeurde op het kruispunt van de Ring en de Brusselsestraat in Leuven. Volgens sommige kranten reden de Oostenrijkse renners in de verkeerde richting, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.

Het is het tweede ongeval in de marge van het WK wielrennen. Ex-renner Chris Anker Sorensen overleed vorige week na een ongeval in Zeebrugge.